Херсон и большая часть Херсонской области более месяца остаются в оккупации.

28 февраля по 15 апреля на городском кладбище Херсона появилось более 800 новых могил.

Об этом сообщают в ВСУ со ссылкой на лондонскую правозащитную организацию Центр информационной устойчивости (CIR).

CIR отслеживает ряд захоронений и кладбищ в оккупированных Россией районах, а также в регионах, рядом с которыми находится российская армия.

На кладбище, находящемся на окраине города, к востоку от аэропорта, согласно спутниковым снимкам компании Planet Lab, полученным с 28 февраля по 15 апреля, появились по меньшей мере 824 новые могилы.

Как писал УНИАН, Херсон и большая часть Херсонской области более месяца остаются в оккупации.

За это время в Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупационным режимом.

Кроме того, регион находится на грани гуманитарной катастрофы. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, 106 населенных пунктов остаются без электроэнергии. Все меньше становится продуктов и лекарств, а российские захватчики забирают у населения последнее.

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