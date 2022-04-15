Жена убитого украинца рассказала, что покойный прогнал оккупантов вместе с их "русским миром".

Житель села Пригорье на Херсонщине не впустил оккупантов жить в своем доме. За это они расстреляли его.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Оккупанты пришли в дом 59-летнего Игоря Тарасюка с требованием впустить их пожить. В то же время мужчина резко отказал и заявил, чтобы те убирались вместе с их "русским миром".

Жена убитого признается, что вспоминать это время больно. Местные были напуганными, ведь россияне оккупировали село, ездили по улицам, заходили в дома, забирали теплые вещи, телефоны, сигареты. Женщина вспоминает, что большинство их прогоняла, но нашелся предатель - Руслан Михайлюк. Он помогал оккупантам, показывал полевые дороги для прохождения их колонн, и где можно поживиться и заночевать.

"Когда эти нелюди пришли к нам, мой покойный муж их прогнал, сказал, чтобы те убирались со своим "русским миром". 11 марта когда мы услышали выстрелы в селе мы побежали в подвал. Я, мой сын, соседка и ее дочь забежали в подвал, мой муж забегал к нему, ему не хватило нескольких минут, чтобы спастись. Все происходило очень быстро, сначала выстрелы, потом крики, сухой хрип мужчины и наступила тишина. Мы все затаили дыхание и притворились мертвыми, когда в подвал спустился орк, то доложил по рации "Все чисто" и побежал к своим. После этого раздался громкий взрыв (это была граната брошенная орком), но и тут нас Боженька спас, граната взорвалась на лестнице" - рассказала женщина.

Жена покойного добавила, что оккупанты не позволяли ей похоронить мужа. Это удалось сделать лишь 14 апреля благодаря мольбам родственников и односельчан.

Бедная женщина не могла удержать слез и просила украинских военных не покидать их.

Как сообщал УНИАН, бронзовый призер Олимпийских игр-2008 Александр Воробьев потерял отца, который защищал Украину от российских захватчиков.

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