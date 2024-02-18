После наступления российские оккупационные войска отошли на предыдущие позиции.

Оккупационные войска РФ пошли в наступление на Запорожском направлении, но украинские военнослужащие разгромили врага и заставили его отойти на предыдущие позиции.

Как сообщает пресс-служба Оперативного командования "Запад", в наступлении россияне задействовали 30 единиц техники и достаточно большой личный состав. После наступления россияне отошли на предыдущие позиции.

Отмечается, что украинские военнослужащие в целом уничтожили 18 единиц российской техники (из них 3 танка). Потери личного состава РФ составляют-примерно 70 солдат убитыми и 80 ранеными.

Война в Украине - последние новости

18 февраля стало известно, что за прошедшие сутки на Запорожском направлении враг 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции украинских войск западнее ивового и Работиного Запорожской области.

Также сообщалось, что украинские воины сегодня, около 6:00, сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34. Кроме того, украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще более тысячи солдат армии Российской Федерации.

Начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что российская армия не истощена, а не задействует все ресурсы, потому что готовится к войне с НАТО. По его словам, Россия сейчас истощает украинскую армию, после чего, вероятно, оккупанты решатся на рейдовую операцию.

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