По словам военного, изменить ход войны могут рейдовые операции с заходом в глубокий тыл противника.

Русская армия не истощена. Она просто готовится к войне с НАТО, поэтому не задействует все ресурсы.

Об этом в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич. По его словам, Россия сейчас истощает украинскую армию. Вероятно, после длительного истощения оккупанты решатся на рейдовую операцию.

"Они истощают, истощают, а потом ... почему бы не напасть на Чернигов или Сумы? Почему нет? Сделать рейдовую операцию ... Кстати, мы так же можем сделать. Не знаю, там партнеры, не партнеры, или они против... но я точно знаю, что проще просить прощения, чем разрешения. Я бы на нашей стороне так же сделал", - сказал военный.

По его словам, ход войны может изменить что-то новое, например ДРГ-операции, заход на территорию противника.

Если же россияне решат делать рейдовую операцию, то ее целью будет истощение. Зато украинцы не могут истощать.

"Истощение за счет чего? Что мы своих людей на наступательные действия забрасываем? Нет. За счет того, что мы свое контрнаступление на 5 линий обороны направляем? Нет. А если мы сейчас проведем рейдовую операцию на территории Российской Федерации, где у них линия обороны не построена совсем - то что Россия вынуждена будет сделать? Во-первых, паника у российского населения", - отметил Кротевич.

По словам начштаба "Азова", глава ГУР Кирилл Буданов прав в своей стратегии переносить операцию на территорию врага. Кротевич отметил, что нужно рисковать. Такие рейдовые операции происходили и раньше во время ООС.

"Мы брали на себя ответственность. Потому что победителей не судят. Оно может получиться ужасно и все будут говорить: "Вот, "дебил" тот, кто сказал, что так надо сделать, и тот, кто проводил неправ..." и так далее. Но потом, этот человек важнее, чем король или королева всех времен", - отметил Кротевич.

Другие заявления "Тавра"

Кротевич заявил, что сейчас ситуация в городе Авдеевка - не единственная потребность, которую имеет фронт Украины. Одна из главных проблем заключается в том, что верхи военного руководства не прислушиваются к мнению военных, имеющих "свежий" опыт участия в боях.

"Наша самая большая проблема-и в армии, и в политике - мы не признаем своих ошибок", - говорит "Тавр".

В частности, Богдан лично разрабатывал тактику ударов по армии РФ и предлагал ее на рассмотрение, однако никакого обратного ответа не получил.

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