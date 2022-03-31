Украина в ближайшее время должна получить новую финансовую помощь от Норвегии, Франции, Европейского союза и США.
Об этом во время своего видеообращения заявил премьер-министр Денис Шмигаль.
"Мир продолжает поддерживать Украину. Вчера имел разговор с премьер-министрами Польши и Норвегии. Благодарен за поддержку. Норвегия выделяет 20 миллионов в бюджет, чтобы правительство распределило их на важные программы. До этого Норвегия также выделила 200 миллионов евро на гуманитарную помощь. Совет министров Польши принял положение, которое предусматривает блокирование импорта угля из России на национальном уровне. Кроме того, страна планирует отказаться от российской нефти уже в этом году", - сказал он.
По его словам, также есть договоренность с Францией на 300 млн евро и с Европейским союзом, который должен выделить Украине грант в 120 млн евро. Эти средства также напрямую должны пойти в госбюджет.
Также он напомнил, что президент Владимир Зеленский 30 марта договорился о выделении Украине 500 миллионов долларов в качестве прямой бюджетной помощи от правительства Соединенных Штатов Америки.
Война против Украины:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- На специальном счете, который Национальный банк Украины открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 18 марта оставалось около 26 млн грн.
- По состоянию на 22 марта 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял почти 51 млн грн.