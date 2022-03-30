Депутат также напомнила о пакете государственной поддержки переселенцам, которым пришлось покинуть свое место жительства из-за войны.

Председатель партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк сообщила, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о компенсации украинцам утраченного из-за войны жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга.

"В парламенте уже зарегистрирован законопроект 7198... Он касается того, что люди, которые потеряли свое жилье, дома которых разрушены или повреждены, - они обязательно на сегодня регистрируются через "Дию" и будут иметь право получать компенсацию не деньгами, а квадратными метрами", - отметила Шуляк.

Компенсация за потерянное жилье

При этом, есть определенные ограничения: речь идет о предоставлении жилой площади с ограничением до 150 кв. м.

"Этот закон касается граждан Украины. Касается лишь пока жилых помещений. Для того, чтобы государство уже сейчас начало работать, начало просчитывать, каким образом, с использованием каких средств... Мы считали - это чрезвычайно высокие цифры, это сотни миллиардов гривен. Для того, чтобы сейчас уже начинать работать над тем, чтобы наши граждане могли получать квадратные метры как свое жилье", - сказала парламентарий.

Она отметила, что во многих городах есть полностью разрушенные дома. Так, законопроектом предусмотрено, что человек, выбирая компенсацию квадратными метрами, может выбирать и город, где он хочет поселиться в будущем.

"Например, если у него разрушена квартира в Харькове, он, конечно, сможет выбрать подходящую квартиру такого же метража, например, в другом областном центре, с такими же характеристиками", - пояснила Шуляк.

Депутат также выразила надежду, что такая инициатива поможет и в сборе информации для дальнейшего использования соответствующих доказательств в судебных исках к России - о компенсации ею ущерба.

Государственная поддержка переселенцев

Также говоря о пакете государственной поддержки переселенцам, которым пришлось покинуть свое место жительства из-за войны, Шуляк отметила, что около 10 млн украинцев с начала полномасштабной войны России против Украины были вынуждены покинуть свои дома. Часть из них покинула Украину, а часть - около 6 млн, из которых более 2 млн детей, - остаются в Украине и являются внутренними переселенцами.

Шуляк напомнила, что с 21 марта ВПЛ регистрируются и становятся на учет. "По состоянию на вчера Министерство социальной политики предоставило информацию, что 130 тысяч внутренне перемещенных лиц уже зарегистрированы. На сегодня такая регистрация происходит через центры предоставления административных услуг, через представителей в территориальных общинах или через центры социальной защиты", - сказала она и добавила, что за несколько дней такая услуга должна стать доступной и в "Дии".

Так, с марта такие зарегистрированные лица имеют право получать помощь от государства: 2 тыс. грн - для взрослого и 3 тыс. грн - для ребенка или человека с инвалидностью. Для получения денег за март нужно зарегистрироваться до 14 апреля.

Выплаты людям, принимающим переселенцев

Кроме того, люди, которые бесплатно принимают переселенцев в своих домах, с марта будут получать по 450 грн за каждого человека, которого они принимают у себя дома.

"Около 698 тысяч человек проживают в разных помещениях. И люди, которые предоставляют такое убежище внутренне перемещенным лицам, точно имеют право на такую компенсацию как 450 гривен от государства за каждого человека", - сказала депутат.

Коммунальные предприятия, в частности садики, школы и санатории, которые используются для предоставления временного жилья для ВПЛ, будут иметь право получить от государства компенсацию за коммунальные платежи.

Также работодатели, которые принимают на работу ВПЛ, имеют право получать от государства компенсацию за два месяца такой работы человека в размере 6 тыс. 500 грн за месяц.

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