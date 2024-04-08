По его мнению, такая практика со стороны ВСУ будет распространенной.

Вражеский комплекс РЭБ "Поле-1" в населенном пункте Великие Копани, что в Херсонской области, был уничтожен системой GLSDB, которая выпускается с HIMARS. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

"Этот комплекс является масштабным образцом, который достаточно широко представлен в вооруженных силах РФ. Но видим достаточно эффективное уничтожение таких образцов на поле боя, такие случаи нередки. Однако этот случай уникален тем, что осуществляется, как оценивают эксперты, с помощью Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB, бомба малого диаметра наземного запуска - ред.). Это система, которая выпускается с HIMARS и имеет дальность более 100 км", - объяснил эксперт.

Он отметил, что такая система имеет точное точечное попадание с отклонением до 30 сантиметров. Згурец отметил, что во время такой работы важно сочетать и средства разведки, ведь необходимо высчитывать четкое расположение этого российского комплекса РЭБ.

"Когда этот вражеский комплекс остановился во время передвижения, он был поражен с помощью GLSDB. Думаю, что такая практика с нашей стороны будет распространена. Соответственно, такие ценностные цели для противника будут уничтожаться в большем масштабе, что будет уменьшать эффективность использования российского защитного зонтика РЭБ и позволит действовать нашим FPV-дронам меньшей дальности, чтобы уничтожать другие вражеские цели, которые должны были бы прикрывать эти комплексы РЭБ", - подчеркнул специалист.

Удары по вражеской технике: последние новости

Как писал УНИАН, украинские военные эффектно уничтожили минометную позицию и живую силу врага на одном из направлений фронта. Вражеская техника была обнаружена во время разведывательных действий на одном из операционных участков.

В то же время ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий заявил, что ВСУ уничтожили рекордное количество техники россиян на фронте.

"Это просто о наращивании нами количества FPV-дронов. Абсолютное большинство автомобильной техники поражено именно нашими дронщиками. И на самом деле все очень просто. У нас теперь просто хватает дронов не только на бронетехнику, но и на обычную колесную технику. Более того, на колесную технику годятся почти все виды наших FPV-дронов, включая очень небольшие сбросы. Или сбросами, или, если мы говорим о дронах-камикадзе, то это называется боевой частью", - добавил эксперт.

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