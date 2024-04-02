Очень эффективными в этом себя показали украинские дроны.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий рассказал, как Силы обороны в марте смогли нарастить уничтожение техники захватчиков. В частности, они установили новый рекорд - более 1500 единиц уничтоженной автомобильной техники.

"Это просто о наращивании нами количества FPV-дронов. Абсолютное большинство автомобильной техники поражено именно нашими дронщиками. И на самом деле все очень просто. У нас теперь просто хватает дронов не только на бронетехнику, но и на обычную колесную технику. Более того, на колесную технику годятся почти все виды наших FPV-дронов, включая очень небольшие сбросы. Или сбросами, или, если мы говорим о дронах-камикадзе, то это называется боевой частью", - отметил он в интервью Radio NV.

По словам эксперта, для поражения танка годятся только дроны с достаточно серьезной боевой частью, тогда как для автомобиля годятся даже БПЛА с ручной гранатой или любыми другими небольшими взрывными устройствами.

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"Мы достигли той плотности дронов и дронщиков на фронте, что ездить возле фронта оккупантам становится очень опасно, и приходится переходить на пеший транспорт в ближайшей зоне к линии соприкосновения", - похвастался Дикий.

В то же время у самих оккупантов возникли проблемы с бронетехникой. Кроме того, россияне в виде эксперимента использовали на фронте гольфкары, но это было больше как нищенский вариант багги.

"У американского спецназа, например, тоже есть баги, кроме бронетехники. Это совершенно разные вещи. Есть, например, варианты, когда надо ехать медленно, но защищенным, для этого есть бронетехника с какой-то огневой мощью. А есть варианты наоборот, где надо передвигаться по тылам врага без тяжелого оружия, а взамен именно быстро и маневренно. Для этого, например, [используют] багги. И эти китайские гольфкары - это багги для очень бедных. Конечно, не сработало. Чем они заменяют бронетехнику? Вместо штатной - БМП-3, БМП-2, очень много появилось БМП-1, снятых с консервации, старых? Последнее полугодие уже пик разных очень странных химер", - подытожил эксперт.

Потери России в войне

В Сухопутных силах ВСУ рассказали, что в марте было уничтожено 376 вражеских танков, 739 боевых бронированных машин, 976 артиллерийских систем, 23 РСЗО, 53 установки ПВО, один корабль, 1546 единиц автотехники, 215 единиц спецтехники.

Сейчас общие потери России в живой силе составляют 443 660 человек.

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