По словам Селезнева, активное применение силами обороны разведывательных дронов не позволит врагу осуществить нужные приготовления.

Военный эксперт, полковник ВСУ, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев спрогнозировал, смогут ли российские оккупанты зайти на правый берег Херсонщины.

"Враг может попробовать, но это будет фатальным для него. В чем заключается проблема для россиян: правый берег намного выше левого, а соответственно наши отряды пушкарей, которые размещаются вдоль правого берега Днепра, будут четко видеть все приготовления вражеских сил и средств", - сказал он в эфире Киев24.

По его словам, активное применение силами обороны разведывательных дронов не позволит врагу осуществить нужные приготовления.

"Наши пушкари прекрасно знают свою работу и имеют соответствующие ресурсы для реализации артиллерийских задач. Поэтому, для того, чтобы враг имел возможность форсировать Днепр, ему нужно создать определенные предпосылки. Чтобы захватить часть правого берега, им нужно обеспечить постоянную и бесперебойную логистику путем наведения понтонно-мостовых переправ", - отметил Селезнев.

По его мнению, эти переправы не продержатся и нескольких часов из-за эффективной работы артиллерии Сил обороны и авиации.

Война в Украине - ситуация в Крынках

Напомним, некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили о выходе ВСУ из Крынок. Село в Херсонской области украинские морские пехотинцы отбили в октябре 2023 года - предполагалось, что оно может стать плацдармом для наступления на Крым.

В Крынках на Херсонщине за девять месяцев пропали без вести 788 военнослужащих. Такую цифру назвали в полиции журналистам "Слідство.Інфо". В то же время количество погибших военных за это же время составляет 262 человека.

По состоянию на сейчас, как рассказали бойцы морской пехот, бои с российской армией продолжаются на островах вблизи Крынок. В Морской пехоте также заявили, что "Крынки уничтожены полностью, но бои на левом берегу Днепра продолжаются".

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