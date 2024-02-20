Сотни исследованных аналитиками компонентов были произведены американскими и европейскими компаниями.

В северокорейских ракетах, которыми Россия обстреливает Украину, обнаружили сотни компонентов, произведенных в компаниях Европы и Соединенных Штатов Америки. К такому выводу пришла британская исследовательская организация Conflict Armament Research (CAR).

Как пишет CNN, исследователи изучили 290 компонентов из остатков северокорейской баллистической ракеты, которые были найдены в Харькове после удара в январе 2024 года. Оказалось, что 75% элементов изготовлены и проданы компаниями, имеющими американскую регистрацию.

"Еще 16% компонентов, обнаруженных в ракете, были связаны с компаниями, зарегистрированными в Европе, обнаружили исследователи, и 9% – с компаниями, зарегистрированными в Азии. Эти компоненты в основном относятся к навигационной системе ракеты, и их можно было отследить до 26 компаний со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и Тайване", – говорится в материале.

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Отмечается, что компоненты, исследованные аналитиками, были изготовлены между 2021 и 2023 годами. Исходя из этих дат производства, специалисты говорят, что ракета "не могла быть собрана раньше марта 2023 года".

Исследователи подчеркивают, что Северная Корея "разработала надежную сеть приобретения компонентов, способную обходить санкции, которые действуют в течение почти двух десятилетий".

Использование Россией ракет из КНДР в войне против Украины

Начиная с 30 декабря по 7 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине по меньшей мере 24 баллистические ракеты, произведенные в Северной Корее. Этим вооружением враг нанес 12 ударов по семи регионам страны.

Генпрокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что этими ракетными ударами россияне убили по меньшей мере 14 мирных жителей, еще более 70 украинцев получили ранения.

Представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук отмечал, что передав россиянам свои ракеты для применения в войне против Украины, КНДР использует наше государство как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд.

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