В то же время подобные заявления заставляют Европу проснуться, убежден Кирилл Сазонов.

Если Соединенные Штаты Америки прекратят поставки помощи Украине - это не повлияет категорически на ситуацию на фронте. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

"Мы не сдадимся завтра. Не провалится фронт, есть запасы оружия, все в порядке. И не исключительно американским оружием мы живем. Мы живем украинским оружием, украинскими дронами, ракетами. Живем европейским оружием, снарядами, чешская инициатива есть. И я убежден, что Соединенные Штаты не прекратят ни помощь, ни тем более продажу оружия. Все будет хорошо. Нас просто хотят запугать, сломать", - сказал Сазонов.

В то же время он добавил, что заявления Трампа о помощи Украине повлияли на Европу, которая поняла всю опасность России.

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"Европейцы не стали добрее, не стали заботиться о нас. До них неожиданно дошло, что если мы не удержимся, то они следующие. Здесь тот случай, когда страх начал работать на пользу. Они поняли, что надо увеличивать расходы на оружие. И надо помогать Украине как можно быстрее. Иначе завтра вы будете кормить российских бурятов. Этот испуг, который сделал Трамп, заставил их проснуться. Им была нужна эта тряска", - добавил Сазонов.

Помощь от США: что известно

Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что у Штатов "нет аппетита" к новому законопроекту о помощи Украине. Он также заявил, что войну "надо завершать".

Между тем журналисты Le Monde отмечают, что Украина сможет продержаться без помощи США полгода. Они также добавляют, что для Украины являются критическими некоторые номенклатуры американского вооружения, в частности системы ПВО и боеприпасы к ним.

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