В прошлом году Украина уже почувствовала, насколько трудно противостоять россиянам, когда помощь от США больше не поступает.

Последние заявления президента США Дональда Трампа о "диктаторе" Зеленском заставляют украинцев опасаться, что военная помощь США очень быстро будет отменена. Если это произойдет, украинцам будет крайне трудно продолжать вооруженное сопротивление агрессору, пишет французская газета Le Monde.

Сейчас поставки американского оружия официально не отменяли. Но без американской военной помощи "мы продержимся полгода", заявил во время Мюнхенской конференции бывший первый заместитель Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Европа не может заменить американскую помощь", - подчеркнул он.

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Романенко отметил, что прошлой зимой и весной, когда трамписты несколько месяцев блокировали новый закон о помощи Киеву, Украина уже почувствовала, каково оно сдерживать россиян без военной помощи США.

"Мы уже видели, к чему привело полугодовое прекращение помощи", - сказал Романенко, добавив, что тогда Украина потеряла несколько стратегических опорных пунктов на Донбассе и "тысячи жизней".

Аналитик из Бременского университета (Германия) Николай Митрохин добавил, что текущая американская помощь, предусмотренная уже принятыми программами, продлится до "середины лета" или "осени".

Поставки именно американского оружия являются критическими по крайней мере по части номенклатуры. В частности, только США могут предоставлять Украине ракеты к зенитно-ракетным системам Patriot.

Вместе с тем США обеспечивали значительную часть поставок легкой бронетехники и 155-мм снарядов.

Американская помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, 25 января, через 5 дней после инаугурации Дональда Трампа, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что поставки оружия от США продолжаются. С тех пор не было никаких официальных сообщений об остановке уже одобренной американской помощи Украине.

Вместе с тем за месяц, что Трамп находится у власти в США, не было объявлено ни одного нового пакета военной или финансовой помощи Украине от Америки. На прошлой неделе в Германии состоялось заседание стран-поставщиков оружия Украине (формат "Рамштайн"), на котором США впервые за все время существования формата не объявили о новых поставках.

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