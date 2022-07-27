Украинская сторона будет "лечить" псевдоглаву "парламента" Крыма, отметили в Офисе президента.

Призыв так называемого "главы парламента" захваченного Российской Федерацией Крыма Владимира Константинова к Москве захватить еще четыре города Украины свидетельствует о том, что коллаборант полностью потерял связь с реальностью и беспробудно погрузился в российскую пропаганду.

Украинская сторона будет "лечить" Константинова, написал советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем канале в Telegram.

По его словам, коллаборанта будут "возвращать к жизни", в частности, путем публичного суда.

"Будем лечить, приводить в чувство и возвращать к жизни путем длительного ознакомления с сотнями томов личного уголовного производства по статье "Государственная измена", призывам к массовым убийствам и открытым, публичным долгожданным судом. Люди в халатах и мантиях в пути", - отметил советник председателя ОП.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля без объявления войны вторглась на территорию Украины, якобы, чтобы провести "спецоперацию" с целью "демилитаризации" и "денацификации". Противники под таким прикрытием захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге нашего государства.

Украинские воины давали достойный отпор противникам. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 27 июля на нашей земле уничтожили 40 070 противников.

В этот же день стало известно, что Владимир Константинов призвал РФ захватить еще четыре города нашего государства - Николаев, Одессу, Днепр и Харьков.

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