Противники попытались осуществить розведку боем, отметили в ГПСУ.

Пограничники ночью остановили несколько атак российских захватчиков на Северском направлении.

Об этом в субботу, 4 февраля, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что сначала враг из артиллерии и минометов обстреливал опорные пункты пограничников на Северском направлении. После наступления сумерек вражеская разведка попыталась незаметно преодолеть украинский рубеж обороны.

"Оккупантов обнаружили. Завязался бой, после чего вражеские разведчики отступили. Ночью противник попытался разведку боем в сторону позиций наших бойцов, успеха не имел и отступил", - говорится в сообщении.

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Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что утром 4 февраля россияне продолжали наступать на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Лиманском направлениях и несут большие потери.

В Генштабе добавили, что на Донбассе наши воины отразили атаки противника в районах девяти населенных пунктов. Стоит отметить, что общие потери России в Украине уже пересекли новую психологическую отметку и составляют около 130 590 оккупантов.

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