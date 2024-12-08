Рыженко отметил, чаще всего говорят о возможности операции по уничтожению Крымского моста, но это также только одна из задач на пути.

Нынешняя атака морскими дронами по газовой платформе, которая находится к западу от Крымского полуострова - это еще "один маленький шаг" Украины к общей стратегической цели на море.

В эфире телемарафона капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко проанализировал, к какой цели движется Украина, атакуя цели РФ морскими дронами на газовых платформах в Крыму.

По словам эксперта, Силы безопасности и обороны уже несколько раз атаковали данные цели РФ.

Видео дня

"Хочу напомнить, что в 2022 году по ним был нанесен удар ракетами "Гарпун", потом туда высаживались наши спецназовцы ГУР. Я немножко удивился, с каким упорством россияне ставят туда эту аппаратуру. Тем более, откровенно говоря, не вижу личного смысла туда ее устанавливать. Но такая информация была, конечно удар был нанесен", - отметил капитан 1-го ранга запаса.

Рыженко рассказал, что общая стратегическая цель, к которой движется Украина операциями на море - деоккупация украинского побережья и восстановление судоходства. Он акцентировал:

"Текущее состояние таково, что противник сейчас контролирует 80% нашего украинского побережья и частично блокирует наше судоходство. Думаю, эти две такие основные составляющие, на которые мы должны выстраивать линию операций и планировать действия, чтобы достигать эффекта. Создавать решающие условия и достигать конечного результата. То есть, деоккупация нашего побережья и восстановление нашего судоходства".

Эксперт добавил, нынешний удар, который был осуществлен по газовым платформам возле Крыма, еще "один маленький шаг" к общей стратегической цели Украины на море.

Рыженко отметил, что операция о которой чаще всего говорят - это уничтожение незаконного российского сооружения, которым является Крымский мост.

"Крымский мост - это конечно эмоциональная операция и все о ней говорят Это серьезное событие, но она решает только одну такую важную задачу из очень большой цепи задач, чтобы нашу стратегическую цель на море достичь. То есть, восстановить наше побережье, наши воды, чтобы восстановить наше судоходство", - пояснил он.

По словам эксперта, Украине для продвижения к стратегической цели на море, также очень важно взаимодействие с партнерами по противоминным вопросам. В частности, еще один шаг на этом пути - это информация о сотрудничестве с Шестым флотом США по противоминным вопросам. Рыженко подчеркнул:

"Потому что, очень много морских мин поставлены и нами, и противником, и было много мин и до того. Погодные условия и плотность постановки приводит к тому, что много мин мы обнаруживаем. Наши партнеры сейчас на западном побережье Черного моря - Болгария, Турция, Румыния осуществляют эту операцию. Очень хорошо, что наши партнеры США также готовы и планируют эти меры с нами делать".

Он добавил, если посмотреть на карту где расположена западная часть Крымского полуострова и провести линию до устья Дуная, то весь этот участок моря до украинского побережья достаточно небольшой.

"Это означает, что мины могут там быть установлены в любом месте. Эту морскую площадки надо будет очень серьезно обследовать, находить мины и нейтрализовать", - пояснил он.

Рыженко резюмировал, что как раз сейчас все действия Военно-морских сил ВСУ на море - все события, направленные на то, что бы линии операций двигать вперед к конечному результату, который нужен Украине.

Атаки на оккупированный Крым

Как сообщал УНИАН, морские беспилотники Военно-морских сил ВСУ нанесли удары по российским целям, которые находились у побережья временно оккупированного Крыма.

Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа информировал, что во время атаки удалось уничтожить российские системы наблюдения, которые оккупанты разместили на ранее захваченных газовых платформах. Он отметил, что "охота на врага в Черном море продолжается".

Ранее сообщалось, что в Керченском проливе работали украинские морские дроны. Из-за атаки российские оккупанты временно перекрывали движение по Крымскому мосту.

Вас также могут заинтересовать новости: