Обмен военнопленными произошел еще около 4-5 месяцев назад, но о нем стало известно лишь сегодня.

Российского пилота Александра Красноярцева, которого поймали после бомбардировок Чернигова, обменяли на украинских военнопленных.

Как рассказал в эфире телемарафона начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, в обмен на Красноярцева в Украину удалось вернуть пятерых летчиков.

По его словам, обмен военнопленными произошел еще около 4-5 месяцев назад.

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"Летчика Красноярцева мы обменяли месяцев четыре-пять назад. Мы его обменяли на наших пилотов, если не ошибаюсь на пятерых", – заявил Буданов.

Напомним, Красноярцева задержали 5 марта после того, как его истребитель Су-25 совершил аварийную посадку в окрестностях Чернигова. Другой пилот погиб.

На месте было установлено, что Су-25 участвовал в преступных бомбардировках домов Чернигова. Кроме того, российский военный признался в убийстве гражданского жителя.

Впоследствии стало известно об участии Красноярцева в войне в Сирии. В сети нашли даже совместное фото пилота с Башаром Асадом и Владимиром Путиным.

24 апреля Красноярцеву объявили о подозрении по статье 438 в нарушении законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством. Согласно украинскому законодательству, россиянину грозило до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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