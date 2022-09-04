Кроме того, в районе Херсона военнослужащие одного из полков РФ подняли бунт и отказались от участия в боевых действиях.

У российских оккупантов сохраняется проблема с пополнением потерь в живой силе, поэтому они вербуют осужденных в Донецке.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"Вместе с тем, проблемным для противника остается вопрос пополнения своих потерь в живой силе. Так, в исправительной колонии №124 города Донецк представители частной военной кампании "Вагнер" пытаются вербовать осужденных в состав своего подразделения", - рассказали в Генштабе.

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Также в районе Херсона военнослужащие 127 полка 1 армейского корпуса РФ подняли бунт и написали отказ от участия в боевых действиях.

"Известно, что одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав этого полка остался даже без воды. Часть военнослужащих забрали представители контрразведки противника, дальнейшая их судьба неизвестна", - говорится в сводке.

Как сообщал УНИАН, с момента полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 49500 человек личного состава.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали сразу 450 оккупантов. А еще украинские защитники уничтожили семьдесят единиц вражеской техники.

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