У российских оккупантов сохраняется проблема с пополнением потерь в живой силе, поэтому они вербуют осужденных в Донецке.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.
"Вместе с тем, проблемным для противника остается вопрос пополнения своих потерь в живой силе. Так, в исправительной колонии №124 города Донецк представители частной военной кампании "Вагнер" пытаются вербовать осужденных в состав своего подразделения", - рассказали в Генштабе.
Также в районе Херсона военнослужащие 127 полка 1 армейского корпуса РФ подняли бунт и написали отказ от участия в боевых действиях.
"Известно, что одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав этого полка остался даже без воды. Часть военнослужащих забрали представители контрразведки противника, дальнейшая их судьба неизвестна", - говорится в сводке.
Как сообщал УНИАН, с момента полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 49500 человек личного состава.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали сразу 450 оккупантов. А еще украинские защитники уничтожили семьдесят единиц вражеской техники.