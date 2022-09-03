В частности, во время огневого контакта защитники Украины ликвидировали несколько российских оккупантов.

Украинские военные на одном из важнейших направлений продолжают успешно уничтожать российскую бронетехнику, а также живую силу оккупантов.

Об этом рассказали в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что благодаря совместной слаженной работе артиллеристов-десантников и приданого артиллерийского подразделения удалось филигранно уничтожить два танка вместе с экипажами.

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Кроме этого, во время огневого контакта защитники Украины ликвидировали несколько российских оккупантов.

"Продолжаем защищать Украину и уничтожать врагов Родины!", - подчеркнули в бригаде.

Напомним, что ранее бойцы артиллерийского подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины захватили самоходную артиллерийско-минометную установку 2С9 "Нона". Они рассказали, как используют ее в борьбе с российскими оккупантами.

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