Украинские военные на одном из важнейших направлений продолжают успешно уничтожать российскую бронетехнику, а также живую силу оккупантов.
Об этом рассказали в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Отмечается, что благодаря совместной слаженной работе артиллеристов-десантников и приданого артиллерийского подразделения удалось филигранно уничтожить два танка вместе с экипажами.
Кроме этого, во время огневого контакта защитники Украины ликвидировали несколько российских оккупантов.
"Продолжаем защищать Украину и уничтожать врагов Родины!", - подчеркнули в бригаде.
Напомним, что ранее бойцы артиллерийского подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины захватили самоходную артиллерийско-минометную установку 2С9 "Нона". Они рассказали, как используют ее в борьбе с российскими оккупантами.