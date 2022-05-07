В плен захватили по меньшей мере восемь российских захватчиков.

5 мая украинские воины освободили село Шестаково на Харьковщине. Разрушен опорный пункт российских оккупантов.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

"5 мая украинская армия с боем освободила село Шестаково под Харьковом, российский опорный пункт в селе был разгромлен. На данный момент взято в плен 8 военнослужащих различных российских подразделений, преимущественно из состава 25-й мотострелковой бригады ВС РФ. Подсчет уничтоженной и захваченной техники и личного состава продолжается, идет зачистка", - рассказал Бутусов.

Кроме того, журналист показал несколько кадров с места боев, на которых изображена уничтоженная российская техника.

Бутусов также показал пленных оккупантов.

"Бомжеватый вид и неуставная обувь российских военных не должны удивлять. Обувь и форма ВС РФ очень низкого качества, поэтому российские военные всегда грабят и мародерять, чтобы одеться, обуться и утеплиться. Логистика в российской армии и обеспечение очень примитивны. В форме они снимаются для репортажей в тылу, для пропаганды, а на передовой выглядят примерно так, одевают под низ бушлатов похищенные теплые вещи, часто сверху натягивают гражданское", - рассказал Бутусов.

Он также добавил, что наступление сил обороны на Харьковщине продолжается.

Напомним, по данным Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного 5 мая Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

6 мая стало известно, что ВСУ на Харьковщине восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

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