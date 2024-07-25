На границе с Беларусью обстановка полностью контролируется, отметил спикер ГПСУ.

Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп на границе несколько снизилась, заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о ситуации в приграничье Украины, Демченко отметил, что российские оккупанты не прекращают ежедневно обстреливать Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.

"Сейчас количество обстрелов может колебаться в целом по этим трем направлениям - то, что фиксируют наши пограничные наряды, наши пограничные группы вместе с другими составляющими Сил обороны, - за сутки где-то от 50 до 90 обстрелов. Ежедневно это по-разному", - рассказал он. Видео дня

Спикер добавил, что враг активно применяет для этих обстрелов артиллерию и дроны ударного типа, которые противник прицельно использует для поражения.

"Большинство обстрелов приходится на Сумскую и Харьковскую области. Меньше обстрелов приходится на Черниговскую область. Но, опять же, и Черниговщина также ежедневно под ударами противника", - сказал Демченко и добавил, что обстреливаются населенные пункты в приграничье, из-за чего страдают мирные люди.

В то же время на вопрос о том, насколько активно враг сейчас использует свои диверсионно-разведывательных группы, представитель ГПСУ отметил: "К счастью, активность вражеских диверсионно-разведывательных групп несколько уменьшилась. Но в целом свою диверсионную деятельность враг не прекращает".

По словам Демченко, в частности на Сумском направлении, если сравнивать с несколько более ранним периодом, то попыток захода вражеских ДРГ, в том числе и когда они вступают в бой с украинскими защитниками, значительно меньше.

"В то же время, мы видим, что попытки захода продолжаются. Однако, эту угрозу украинские воины из разных составляющих Сил обороны хорошо понимают, совместно тренируются, совместно действуют. Для того, чтобы даже предупреждать такие попытки, осуществляя необходимые действия. Для того, чтобы такие группы отказались, скажем так, от попыток захода на нашу территорию, или максимально усложнить им такие действия", - сказал спикер ГПСУ.

Кроме того, на вопрос об активности на территории Беларуси, он отметил, что по направлению границы с этой страной ситуация отличается от границы с Россией.

"Там обстановка полностью контролируемая, и рядом с нашей границей мы не видим какой-то активности по перемещению техники или подразделений, или личного состава армии Беларуси. Конечно, определенное количество сил, определенное количество подразделений Беларусью используется для того, чтобы, как они отмечают, усилить границу с нашей страной, но они находятся на определенной удаленности от границы с нашим государством", - рассказал Демченко.

В то же время, отметил он, у России на территории Беларуси нет необходимой группировки, необходимых сил и средств для того, чтобы осуществить какие-то действия в отношении Украины с территории Беларуси.

"Но это направление для нас остается по-прежнему угрожающим, потому что мы понимаем, что Беларусь остается под влиянием России... Поэтому мы продолжаем укрепляться. А за тем, что происходит по ту сторону границы, пристально следят подразделения разведки, чтобы анализировать всю имеющуюся информацию и понимать, меняется ли ситуация, насколько она является угрожающей для того, чтобы усилить то или иное направление, если ситуация будет меняться", - сказал Демченко.

Угроза нового прорыва на Харьковщине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, на днях командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко отметил, что ведется работа по недопущению возможности перехода линии государственной границы противником на еще одном участке в Харьковской области.

По его словам, ДРГ противника "щупают", чтобы узнать, что происходит за линией госграницы, где не идут бои, какое состояние украинской обороны, а также враг пытается осуществлять провокации.

Вас также могут заинтересовать новости: