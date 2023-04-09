Информация об объемах разрушений уточняется.

Российские войска вечером нанесли удар по Херсонской области управляемыми авиабомбами.

Об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале. По предварительным данным, жерт среди мирных жителей области нет. Он отметил, что информация об объемах разрушений уточняется.

"Россияне атакуют Херсонщину с авиации. Только что нанесли удар управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины. Также вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомис Белозерской общины", - написал Прокудин.

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Воздушная тревога в Херсонской обалсти была объявлена около 20:30, она длилась более часа.

Управляемые авиабомбы: что известно

В конце марта в Воздухных силах ВСУ сообщили, что в последнее время российские оккупанты увеличили активнось тактической авиации, а также начали применять по прифронтовым регионам Украины управляемые авиационные бомбы.

Предотвратить сбрасывание этих бомб может непосредственное влияние на деятельность российской авиации, заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

6 апреля в результате атаки Херсонщины управляемыми авиабомбами семь человек получили ранения.

Недавно в Воздушных силах предупредили, что оккупанты изготавливают новый вид 1,5-тонных авиационных бомб. Отмечается, что украинские силы пока не могут их сбивать.

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