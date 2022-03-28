Оккупанты пытаются захватить порт в Мариуполе.

За последние 24 часа в расположении российских войск на оккупированной Украине существенных изменений не произошло.

Об этом сообщают в Минобороны Великобритании.

"Нехватка материально-технического обеспечения усугубляется продолжающимся отсутствием импульса и морального духа среди российских военных, а также агрессивными боевыми действиями украинцев", - говорится в сообщении.

В то же время, Россия добилась больших успехов на юге в районе Мариуполя, где продолжаются ожесточенные бои, поскольку Россия пытается захватить порт, отмечают в Минобороны Британии.

Как сообщал УНИАН, ранее военная разведка Британии заявила, что Россия продолжает блокаду украинского черноморского побережья. Вследствие этого враг отрезал Украину от международной морской торговли.

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