За последние 24 часа в расположении российских войск на оккупированной Украине существенных изменений не произошло.
Об этом сообщают в Минобороны Великобритании.
"Нехватка материально-технического обеспечения усугубляется продолжающимся отсутствием импульса и морального духа среди российских военных, а также агрессивными боевыми действиями украинцев", - говорится в сообщении.
В то же время, Россия добилась больших успехов на юге в районе Мариуполя, где продолжаются ожесточенные бои, поскольку Россия пытается захватить порт, отмечают в Минобороны Британии.
Как сообщал УНИАН, ранее военная разведка Британии заявила, что Россия продолжает блокаду украинского черноморского побережья. Вследствие этого враг отрезал Украину от международной морской торговли.