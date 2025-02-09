Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы заморозки линии фронта там, где она есть сейчас, поскольку оно не отменяет выстрелов, разрушений и гибели людей. Также он выразил уверенность, что украинские территории будут освобождены из-под оккупации, и сказал, при каких условиях это произойдет. Об этом шла речь в интервью Зеленского британскому телеканалу ITV News.
"Я бы не хотел, потому что я считаю, что пострадает несколько наших городов, которые перерезаны сегодня этой контактной линией. И некоторые области. Будет опасно. Я знаю, что такое контактная линия. Я ее помню. Когда в 2019 году я стал президентом, я приезжал и видел эту контактную линию на востоке нашей страны, я был в этих селах - там жизни не было", - отметил Зеленский.
По его словам, даже в тех селах, которые были под контролем Украины, мирной жизни не было.
"Я построил там мосты, например, я построил, чтобы скорые могли ездить, чтобы дети могли перемещаться в школы. Там было все развалено. Там все 5 лет замороженного конфликта были выстрелы, артиллерия, гибли люди... Вот это замороженный конфликт", - пояснил президент.
По его мнению, нужно дипломатией "прийти к справедливому устойчивому миру для Украины", и для этого необходимы гарантии безопасности.
Также Зеленский выразил уверенность в том, что увидит украинский флаг в оккупированных сейчас Россией Севастополе, Мариуполе и Донецке.
"Очень важно, кто в ситуации является жертвой, кто является вором. Есть страны, которые до войны полностью были на стороне России. И сегодня они экономически связаны с ней... Но когда вы их спросите просто, не для общественности, считаете ли вы, что захват Крыма и востока является нелегитимными действиями России, и она нарушила международное право, и это незаконно, они вам скажут "да". Все", - подчеркнул лидер государства.
По его мнению, это очень важный сигнал, мол, все понимают, что на "шантаже, оружии и деньгах" нельзя строить устойчивые отношения, как это пытается сделать Россия.
"Можно строить временное влияние. Да, к сожалению, оно может быть не год, не два. Может быть 10 лет. Но все равно главное - то, что базируется на международном праве... Все они знают, что такое соблюдение принципа, связанного с уважением к суверенитету любого государства. Суверенитет нарушила Россия, и поэтому в момент, когда Россия будет слабой, а она будет, безусловно, слабой, все вернется", - заверил президент.
Другие заявления Зеленского
Как сообщал ранее УНИАН, президент Зеленский рассказал, можно ли завершить войну в Украине уже в 2025 году. По его мнению, это возможно, но для этого нужно принять необходимые меры. Зеленский отметил, что именно в 2025 году появились все возможности для того, чтобы завершить войну. Он добавил, что этого хочет и президент США Дональд Трамп.
Также президент объяснял, почему Россия хочет захватить и Днепропетровскую область. Он сказал, что сегодня самый большой объем титана и урана в Европе - в Украине. И Россия нацелилась на все эти ресурсы. И на Донецкой области она не остановится, а пойдет и дальше.