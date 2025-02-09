Президент также объяснил, при каких условиях украинские территории, которые сейчас под оккупацией, будут освобождены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы заморозки линии фронта там, где она есть сейчас, поскольку оно не отменяет выстрелов, разрушений и гибели людей. Также он выразил уверенность, что украинские территории будут освобождены из-под оккупации, и сказал, при каких условиях это произойдет. Об этом шла речь в интервью Зеленского британскому телеканалу ITV News.

"Я бы не хотел, потому что я считаю, что пострадает несколько наших городов, которые перерезаны сегодня этой контактной линией. И некоторые области. Будет опасно. Я знаю, что такое контактная линия. Я ее помню. Когда в 2019 году я стал президентом, я приезжал и видел эту контактную линию на востоке нашей страны, я был в этих селах - там жизни не было", - отметил Зеленский.

По его словам, даже в тех селах, которые были под контролем Украины, мирной жизни не было.

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"Я построил там мосты, например, я построил, чтобы скорые могли ездить, чтобы дети могли перемещаться в школы. Там было все развалено. Там все 5 лет замороженного конфликта были выстрелы, артиллерия, гибли люди... Вот это замороженный конфликт", - пояснил президент.

По его мнению, нужно дипломатией "прийти к справедливому устойчивому миру для Украины", и для этого необходимы гарантии безопасности.

Также Зеленский выразил уверенность в том, что увидит украинский флаг в оккупированных сейчас Россией Севастополе, Мариуполе и Донецке.

"Очень важно, кто в ситуации является жертвой, кто является вором. Есть страны, которые до войны полностью были на стороне России. И сегодня они экономически связаны с ней... Но когда вы их спросите просто, не для общественности, считаете ли вы, что захват Крыма и востока является нелегитимными действиями России, и она нарушила международное право, и это незаконно, они вам скажут "да". Все", - подчеркнул лидер государства.

По его мнению, это очень важный сигнал, мол, все понимают, что на "шантаже, оружии и деньгах" нельзя строить устойчивые отношения, как это пытается сделать Россия.

"Можно строить временное влияние. Да, к сожалению, оно может быть не год, не два. Может быть 10 лет. Но все равно главное - то, что базируется на международном праве... Все они знают, что такое соблюдение принципа, связанного с уважением к суверенитету любого государства. Суверенитет нарушила Россия, и поэтому в момент, когда Россия будет слабой, а она будет, безусловно, слабой, все вернется", - заверил президент.

Другие заявления Зеленского

Как сообщал ранее УНИАН, президент Зеленский рассказал, можно ли завершить войну в Украине уже в 2025 году. По его мнению, это возможно, но для этого нужно принять необходимые меры. Зеленский отметил, что именно в 2025 году появились все возможности для того, чтобы завершить войну. Он добавил, что этого хочет и президент США Дональд Трамп.

Также президент объяснял, почему Россия хочет захватить и Днепропетровскую область. Он сказал, что сегодня самый большой объем титана и урана в Европе - в Украине. И Россия нацелилась на все эти ресурсы. И на Донецкой области она не остановится, а пойдет и дальше.

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