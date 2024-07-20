По словам спикера, мотоцикл дает врагу возможность подъехать с выигрышем времени ближе к точкам, где можно спешиться, занять посадку.

К использованию российскими оккупантами на фронте мотоциклов нельзя относиться свысока. Такое заявление сделал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Дмитрий Лиховой.

"Конечно, можно к этому подходить в контексте "голь на выдумки хитра". Однако мы уже не раз видели примеры, когда противник пытается адаптироваться под реалии, которые возникают. Применяет квадроциклы, как это было зимой на Таврическом направлении. Сейчас уже – мотоциклы, когда погодные условия позволяют", – пояснил он в эфире телеканала "Мы - Украина".

По его словам, мотоцикл дает врагу возможность подъехать с выигрышем времени ближе к точкам, где можно спешиться, занять посадку.

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"Как с ними борются? Первое средство – это FPV-дроны. Дроны сейчас вообще очень активно используются во многих проявлениях. Именно FPV-дроны, ударные дроны, сбросы, артиллерия и минометы имеют целью поражение мотоциклистов, еще когда их обнаружили средства аэроразведки где-то еще на другом краю поля. Очень важно уничтожить их заблаговременно, потому что когда они подъезжают ближе, могут быть уже плохие последствия", – отметил Дмитрий Лиховий.

Война в Украине: это стоит знать

Российские оккупационные войска не оставляют намерений прорваться на Харьковщине. Об этом заявил представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев. При этом он отметил, что враг несколько уменьшил аппетиты. Кроме того, по его словам, несколько снизилась динамика боев на Харьковщине.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман заявил, что есть признаки того, что российские оккупационные войска готовят наступление в Сумской области. По его словам, о таких намерениях врага свидетельствует усиление деятельности ДРГ и обстрелов.

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