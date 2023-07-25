Россияне режут уничтоженные железнодорожные вагоны и отправляют их на переплавку.

Российские оккупанты продолжают уничтожать и разворовывать имущество в Мариуполе Донецкой области. Захватчики принялись резать на металлолом железнодорожные вагоны.

"Мариуполь сдают на металлолом. Сначала на него резали предприятия. Сейчас – железнодорожные вагоны и отправляют в Донецк. Как заявил представитель одного из коммунальных предприятий города – "вагоны будем разрезать и отправлять в Донецк на переплавку". Это и не удивительно. Оккупанты не могут восстановить нормальную работу ни одного из крупных предприятий города", – заявил советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.

Он подчеркнул, что железнодорожное сообщение в городе отсутствует. Саму же железную дорогу российские оккупанты уничтожили во время блокады города.

"Поэтому основа экономики – мародерство. Россияне уже вывезли из Мариупольского порта металла на 25 миллионов долларов. Им этого мало. Поэтому продолжают резать и вывозить все, что осталось", – резюмировал Андрющенко.

Ситуация в оккупированном Мариуполе

Советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне готовятся к неизбежной битве за город. Захватчики заминировали все мосты и обустроили на них оборонительные сооружения. Проход по переправам теперь ограничен.

Кроме того, граждане РФ массово скупают недвижимость в разрушенном городе. Примечательно, что интересуют их вовсе не квартиры, а возможность получить компенсацию из российского бюджета за участие в программе ипотеки.

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