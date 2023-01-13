Россияне отрабатывают слаженность полетов, отметила Наталья Гуменюк.

В ВСУ раскрыли подробности, как российские войска готовятся к новому массированному ракетному удару по Украине.

Как рассказала пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, сейчас россияне отрабатывают слаженность полетов и проводят тренировку теми бомбардировщиками и воздушными ракетоносителями, которые обычно применяют именно для массированных ракетных атак, передает 24 канал.

"Проведение такого слаживания может свидетельствовать о том, что готовится новая волна военной операции. В частности, в воздухе", - заявила она.

Также Гуменюк добавила, что РФ пытается выводить ракетоносители, несмотря на шторм.

"Сейчас в Черном море корабельная группировка состоит из 4 кораблей, но это не ракетоносители. Ракетоносители все в пунктах базирования, потому что штормит", - пояснила Наталья Гуменюк.

Россия готовится ударить по Украине - что сообщалось

Ранее Наталья Гуменюк заявляла, что российские военные готовятся к новому массированному удару по городам Украины, на что указывают определенные признаки:

"Сейчас происходит период, когда они собрали силы и подтянули резервы, которые им были нужны после прошедшей массированной атаки. Мы увидели, что враг практикует такие нападения на нас и имеет от этого определенный результат, который ложится в основу тактики их действий".