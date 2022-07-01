Россияне срочно усиливают Запорожское направление, чтобы остановить продвижение вооруженных сил Украины.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов во время информационного телемарафона.
"На Луганском и Донецком направлении задачи понятны – они хотят выйти на границы этих областей. И это задача политическая. А Харьков - это отвлекающий удар для того, чтобы растянуть силы Вооруженных сил Украины. Он находится рядом, и они пытаются заставить нас начать переброску сил с Восточного направления", - считает он.
По словам эксперта, Запорожское направление было единственным, которое россияне ослабили, выведя часть войск.
"Мы сразу этим воспользовались и начали понемногу продвигаться вперед. Поэтому они срочно усиливают Запорожское направление, чтобы сделать невозможным наше продвижение", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, по словам руководителя Запорожской ОВА Александра Старуха, на Запорожье не наблюдается накопления российских сил, необходимых для дальнейшего наступления.