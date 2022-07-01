Кроме того, Жданов считает, что оккупанты атакуют Харьков, чтобы заставить отвлечь силы от восточного направления.

Россияне срочно усиливают Запорожское направление, чтобы остановить продвижение вооруженных сил Украины.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов во время информационного телемарафона.

"На Луганском и Донецком направлении задачи понятны – они хотят выйти на границы этих областей. И это задача политическая. А Харьков - это отвлекающий удар для того, чтобы растянуть силы Вооруженных сил Украины. Он находится рядом, и они пытаются заставить нас начать переброску сил с Восточного направления", - считает он.

По словам эксперта, Запорожское направление было единственным, которое россияне ослабили, выведя часть войск.

"Мы сразу этим воспользовались и начали понемногу продвигаться вперед. Поэтому они срочно усиливают Запорожское направление, чтобы сделать невозможным наше продвижение", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам руководителя Запорожской ОВА Александра Старуха, на Запорожье не наблюдается накопления российских сил, необходимых для дальнейшего наступления.

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