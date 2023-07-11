Удар нанесен по Софиевке. На месте работают спасатели.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что российские оккупанты только что нанесли удар по деоккупированной территории региона.

"Российская армия ударила из "Градов" по Софиевке Станиславской громады. По предварительной информации, погибла женщина, еще один мужчина получил ранения. На месте работают спасательные службы", - сообщил Прокудин.

Также, по его данным, вчера, 10 июля, противник совершил 52 обстрела, выпустив по Херсонщине 297 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", РПГ, и БПЛА. В частности, только по Херсону враг выпустил 21 снаряд.

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"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Три человека получили ранения", - рассказал чиновник.

Ситуация на Херсонщине -детали

На временно оккупированном Левобережье Херсонщины оккупанты возвращаются к позициям, которые были вынуждены покинуть после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Захватчики усилили обстрелы Правобережья, разрушают жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Российское военно-политическое руководство увеличивает количество пропаганды, направленной на местное население временно оккупированных территорий Херсонской области. Цель врага заключается в усилении лояльности людей к оккупационной администрации.

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