Захватчики нанесли два ракетных удара по Матвеевской ОТГ.

Российские оккупанты ударили по одной из громад Запорожской области, в результате чего был поврежден объект критической инфраструктуры, и ранены пять человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. Он отметил, что сегодня, с 10:06 до 10:20, российскими военными были нанесены два ракетных удара (тип ракет устанавливается) по территории Матвеевской объединенной территориальной громады.

По предварительной информации, в результате ударов повреждены пять домов и объект критической инфраструктуры.

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"По состоянию на 11:40 имеется информация о пяти раненых лицах. Один человек доставлен в больницу, другие получили медицинскую помощь и от госпитализации отказались", - написал Малашко.

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Как сообщал УНИАН, 29 сентября российская армия атаковала самолетами жилой квартал Херсона, ракетой было уничтожено местное заведение общественного питания. Во время атаки россияне также сбросили две управляемые авиабомбы на Берислав и Ольговку.

В ночь на 30 сентября россияне атаковали украинскую территорию беспилотниками-камикадзе. Во время вражеской атаки в Винницкой области был "прилет" в объект инфраструктуры.

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