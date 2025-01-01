Иногда украинские дроноводы случайно получают сигналы с российских дронов.

Война беспилотников в Украине привела к новому неожиданному явлению - многочисленным случаям непреднамеренного перехвата "картинки" с вражеских дронов. Часто это бывает полезным и дает возможность отреагировать на появление вражеского дрона, пишет Business Insider.

Как отмечает издание, на фронте в Украине дронов так много, что солдатам трудно определить, чей именно дрон сейчас жужжит над головой - дружественный или вражеский.

Сами же операторы БПЛА говорят, что случайное переключение на канал чужого дрона стало довольно распространенным. Когда это происходит, операторы на одной стороне поля боя могут видеть изображение с камеры вражеского дрона. Это помогает определить вражеские позиции, или отреагировать на появление вражеского дрона в небе.

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Ветеран армии США, который воевал в Украине, говорит, что на фронте радиочастоты могут быть "переполненными". И если окажется, что два дрона работают на одной частоте в относительной близости друг от друга, операторы могут получить сигнал от вражеского дрона, а не от своего.

Обычно это случается случайно, когда более или менее совпадает частота сигнала двух дронов. Но, как пояснил, эксперт по беспилотникам Сэмюэль Бендетт, зная частоту, можно целенаправленно подключиться к сигналу с чужого дрона. И конечно, это работает в обе стороны: поймать вражеский сигнал могут как украинские дроноводы, так и российские.

Иногда, получив такой сигнал, ничего не остается, как беспомощно наблюдать за полетом вражеского беспилотника. Но для опытных дроноводов наблюдение за полетом чужого дрона может быть очень полезным. Так можно определить тактику противника, дальность полета его дрона, скорость, маршрут и так далее, говорит Бендетт.

Эксперт по автономным системам и кибербезопасности Корнельского университета Грегори Фалько добавляет, что получение картинки с вражеского дрона вовсе не означает, что вы получаете возможность им управлять. Сигналы "на дрон" и "от дрона" обычно имеют определенные различия. К тому же уровень защиты этих сигналов разный: сигнал от оператора на дрон более защищен.

Фалько также отметил, что сигнал, который дрон посылает оператору, тоже можно было бы защитить дополнительно. Однако учитывая хаотичный и скоротечный характер боев с использованием дронов, эти дополнительные усилия просто себя не стоят.

Война дронов в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, украинские разведчики получили новейший беспилотный комплекс Hazard, в состав которого входят десять дронов-камикадзе. Конструкция беспилотника создана из композитных материалов, что позволяет оставаться невидимым для вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Бесшумная работа дрона в воздухе обеспечивает его максимальную скрытность.

Также мы рассказывали об украинских дронах "Винчестер" с двойными ружьями, которые охотятся за российскими БПЛА.

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