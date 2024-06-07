РФ атакует Украину ракетами из Ту-95МС: детали от Воздушных сил

Кроме того, украинские города Россия терроризирует ударными дронами.

Российские оккупационные войска подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Были зафиксированы пуски ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Обновлено 03:24: Крылатая ракета фиксируется в Черниговской области. Нежин, курс на запад, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Воздушная тревога распространилась по всей Украине.

Военные сообщали, что был зафиксирован взлет сразу четырех бортов Ту-95МС. Также в небе фиксируются ударные беспилотники – они уже несколько часов терроризируют украинские города. Во многих регионах объявлена воздушная тревога.

Не только Ту-95МС: что еще угрожает Украине этой ночью

Вечером 6 июня российские оккупационные войска вывели в Черное море надводные носители ракет "Калибр". Об этом сообщили в Силах обороны Юга.

Корабли снаряжены до 24 ракетами типа "Калибр". Военные отмечали, что уровень опасности очень высокий.

Стоит отметить, что во время прошлого массированного удара по Украине, 1 июня 2024 года, враг применял как ракеты с Ту-95МС, так и "Калибры", и "Шахеды". В Воздушных силах сообщали, что россияне выпустили 53 ракеты различных типов и 47 ударных БпЛА. Была сбита 81 воздушная цель.

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