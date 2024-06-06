Население просят быть внимательным к сигналам воздушных тревог.

Российские захватчики после определенной паузы вывели в акваторию Черного моря сразу три надводных носителя ракет "Калибр". Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

"Враг вывел в Черное море три надводных ракетоносителя, которые снаряжении до 24 ракет типа "Калибр". Уровень опасности очень высокий!" – отмечают украинские военные.

Население просят быть внимательным к сигналам воздушных тревог. В случае необходимости, оперативно переходить в укрытия и не пренебрегать собственной безопасностью.

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Ситуация в Черном море

Напомним, 6 июня, начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что российские оккупанты после длительной паузы вывели в Черное море два больших десантных корабля в сопровождении ракетоносителя.

По его словам, это – своеобразное событие, потому что давно БДК России "моря не видели". Вышли они в сопровождении подводной лодки "Алроса", которая не является носителем крылатых ракет, и одного надводного носителя крылатых ракет, который может иметь на борту до 8 единиц.

Также, по словам Плетенчука, в последнее время враг для ударов по Украине применял исключительно подводные носители крылатых ракет.

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