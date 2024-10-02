Вражеские штурмовые отряды хорошо обучены и хорошо оснащены, и двигаются меньшими группами, что сводит к минимуму обнаружение и затрудняет ответный огонь.

Российские войска вследствие улучшения тактики и превосходящей огневой мощи в последние месяцы захватывают территорию в Донецкой области "со скоростью и агрессией, невиданными с момента полномасштабного вторжения в 2022 году", пишет The Washington Post.

Новая тактика россиян - детали

Как пишет WP, в прошлом году бой в основном определялся артиллерийскими дуэлями и так называемыми "мясными атаками" больших групп плохо обученных российских мобилизованных солдат. Но теперь украинские бойцы сообщают, что вражеские штурмовые отряды часто хорошо обучены и хорошо оснащены, и двигаются меньшими группами. На некоторых участках фронта российские войска штурмовали оборону группами по 10–20 солдат несколько месяцев назад, а теперь используют группы всего из четырех человек:

"Такая практика помогает российским войскам избегать наблюдения, а их рассредоточение затрудняет нацеливание на них с помощью беспилотников и артиллерии".

Украинцы также использовали эту тактику прошлой осенью. Но теперь, по словам солдат, ключевым отличием является то, что Россия объединила эту концепцию со своими преимуществами в боеприпасах и терпимостью к потерям. Новое коммуникационное оборудование также помогло российским командирам лучше организовывать нападения, говорят солдаты, и повысило эффективность атак беспилотников.

При этом, хотя потери врага ошеломляют, украинские солдаты говорят, что у россиян достаточно численности, чтобы поддерживать давление.

"Они не щадят людей... В последнем месте, где мы работали, есть перекресток, полностью усеянный телами, и они продолжают прибывать, потому что у них есть приказ", - говорит один из бойцов, младший лейтенант Виталий. - "Их уже масса. Все черное от трупов".

Как отметил аналитик Black Bird Group Паси Паройнен, в южной части Донецкой области россияне в августе и сентябре захватили около 318 квадратных миль, около 268 из которых были захвачены вдоль фронта между Бахмутом и Угледаром. При этом самые большие потери территории произошли с середины августа по середину сентября, сказал Паройнен, совпав с украинским вторжением в Курскую область России.

При этом, как отмечает Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, наиболее важным аспектом борьбы на этом участке донецкого фронта может быть скорее потеря войск, чем территории:

"И Москва, и Киев понесли тяжелые потери, и победителем может стать та сторона, которая сможет продержаться дольше".

Украина потеряла Угледар

1 октября украинский проект DeepState заявил, что Угледар оккупирован. Аналитики опубликовали кадры, на которых можно увидеть российские флаги в разных уголках украинского города. Сегодня DeepState сообщил, что Украина полностью потеряла контроль над Волновахским районом Донецкой области.

В то же время, по мнению аналитиков Института изучения войны, оккупация Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций, поскольку город не является особо важным логистическим узлом.

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