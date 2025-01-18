Одна женщина в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

Утром в субботу, 18 января, Россия атаковала центр Запорожья баллистическими ракетами. В результате атаки есть разрушения, повреждены здания, а также ранены люди, сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Враг ударил по центру областного центра. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт", - сообщил Федоров.

Обновлено 9.20. Федоров сообщил, что количество раненых возросло до 10. Два пострадавших медики оказали помощь на месте ракетного удара. Еще 8 человек госпитализированы – им от 28 до 69 лет. 48-летняя женщина в тяжелом состоянии.

Видео дня

Обновлено 8.50. Сначала Федоров сообщал, что пострадали 6 человек, но впоследствии в Нацполиции сообщили, что количество пострадавших возросло до 8 человек. Еще два человека считаются пропавшими без вести.

"Одна женщина в тяжелом состоянии. Еще две женщины и трое мужчин в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие в больнице. Медики оказывают необходимую помощь", - рассказал Федоров.

РФ также атаковала Киев

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Шевченковском районе в результате вражеской атаки погибли четыре человека, также три человека пострадали. Также в Шевченковском районе поврежден трубопровод водоснабжения.

17 января Россия нанесла удар по Кривому Рогу Днепропетровской области - погибли четыре человека, еще 14 получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: