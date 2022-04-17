Никто из российских солдат, совершивших зверства на захваченных территориях Украины, не останется без наказания.

Российских военных преступников, которые совершали зверства по отношению к гражданскому населению в Буче и других оккупированных городах Украины, вскоре настигла расплата.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире общенационального телемарафона, отвечая на вопрос, будет ли его ведомство преследовать оккупантов на российской территории, пишет Лига.нет.

Он подчеркнул, что несмотря на все ужасы войны, которые принесла Россия на нашу территорию, Вооруженные силы Украины не воюют с гражданским населением.

"А что касается именно этих преступников, которые это все сделали... Ну что ж, они все будут наказаны. Вы, надеюсь, достаточно быстро увидите определенные эпизоды; думаю, все смогут понять – как это и почему случилось. Что могу сказать? Смотрите, со временем вы все увидите и поймете", – сказал Буданов.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что многие российские убийцы, зверствовашие в оккупированных ими Буче и Ирпене, уже идентифицированы и найдены.

По его словам, найти и персонализировать российских оккупантов позволяют технологии по распознаванию лиц и искусственный интеллект.

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