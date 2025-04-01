Командир подразделения снайперов бригады "Рубеж" говорит, что российские снайперы имеют хорошее западное оружие, у них есть чем воевать.

Командир подразделения снайперов бригады НГУ "Рубеж" Евгений "Юджин" Юдин поделился, что в 90% случаев в зоне боевых действий стрельба снайперов идет из неудобных положений, то есть не лежа. Об этом он отметил в интервью на Армия TV, говоря о специфике работы современных снайперов.

"Это все мифы о снайпере - неделю лежит, не двигается, ходит под себя, потом стреляет на 2 км и попадает именно в зрачок. Потом докладывает и уходит. Нет, все работает не так", - отметил Юдин.

Он добавил, что особенно с появлением дронов стало сложнее работать.

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"Но работает группа, есть позиция, есть сектор за которым наблюдаем. Есть технические средства, с которыми мы наблюдаем. И у нас есть одна или две пары, в каждой друг друга может менять. Всего не расскажу, но таким образом мы работаем", - рассказал Юдин.

При этом отметил, что стрелять в большинстве случаев приходится из неудобных положений:

"В 90% случаев в зоне боевых действий стрельба идет из неудобных положений. Это значит, стрельба из любой другой позиции, кроме лежа. Это может быть с дерева на ветке. Или это будет с рюкзаков или другая баррикада, с которой ты будешь стрелять. Потому что есть и рельеф местности, много растительности, которые будут мешать стрелять лежа".

Он согласился с тем, что присутствие снайпера в районе выполнения задания - это всегда психологическое давление на врага.

По словам Юдина, во время полномасштабного вторжения он не сталкивался со снайперскими подразделениями россиян на поле боя, только видел по видео с коптеров, как их уничтожают.

"Но еще в 2019 году в населенном пункте Зайцево я наблюдал работу снайперских подразделений. Там они довольно точно и хорошо работали. Да, у них сильные снайперы и да, у них есть чему учиться", - отметил он.

И по вооружению российских снайперов Юдин не может сказать, что у них ограничен доступ к западному оружию.

"До полномасштабки они довольно неплохо скупали оружие, вооружались. И они себе сделали избыток так, что могут еще его использовать. Также они используют свое штатное оружие - СВУ (снайперская винтовка укороченная - УНИАН), старые советские образцы, также оружие Лобаева, которое также дает неплохой результат. То есть есть у них есть чем воевать. И они воюют", - сказал военный.

А относительно предрассудков или талисманов наших снайперов Юдин говорит, что каждый индивидуально подходит к этому.

"Кто-то надевает одну и ту же форму, когда выходит (на задание), потому что хочет стрелять именно в ней: когда-то в ней завалил штурмовую группу и для него эта форма на удачу. Кто-то на бронежилет цепляет беличий хвост, кто-то бандану определенную надевает. Я в этом отношении простой как доска: есть я, есть оружие - это все", - рассказал командир снайперов.

Война в Украине - работа снайперов

Как сообщал УНИАН, в топ-5 снайперов, которые осуществили выстрелы на наибольшее расстояние, значатся двое украинцев. Отмечалось, что первые пять мест в списке крупнейших снайперских ликвидаций на дальнем расстоянии почти не менялись, начиная с 2017 года, пока Россия не дала украинским снайперам возможность ворваться в этот рейтинг дважды.

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