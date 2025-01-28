Строительство ангаров было, в частности, зафиксировано на авиабазе "Бельбек" в оккупированном Крыму.

Для того, чтобы и в дальнейшем использовать расположенные неподалеку от границы с Украиной военные аэродромы, РФ устанавливает там новые системы ПВО. Кроме того, там появились новые ангары для самолетов.

Об этом сообщает русская служба "Радио Свобода" со ссылкой на проанализированные спутниковые снимки объектов. В частности, новые позиции для российских систем ПВО С-300/С-400 появились на аэродроме "Миллерово" в Ростовской области РФ.

Отмечается, что еще в октябре 2024 года этих позиций на авиабазе не было. При этом на месте открытых стоянок для самолетов строятся или уже построены ангары.

Строительство ангаров было, в частности, зафиксировано на авиабазе "Бельбек" в оккупированном Крыму и на аэродроме "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае, добавили журналисты.

Атаки по российским аэродромам

В ночь на 14 января Сил обороны Украины ударили по инфраструктуре российского военного аэродрома "Энгельс-2". На этом аэродроме базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии.

В начале января дроны атаковали аэродром "Балтимор", что в Воронежской области России. Тогда в РФ сообщили, что аэродром атаковали как минимум пять беспилотников и что они все якобы были сбиты.

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