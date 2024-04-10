Крылатая взрывчатка весом до 1500 килограммов наносит ужасные разрушения, где бы ее ни использовали.

Российские корректируемые авиабомбы (КАБы) меняют лицо войны в Украине. Крылатая взрывчатка весом до 1500 килограммов, которую называют "разрушителем зданий" наносит ужасные разрушения, где бы ее ни использовали. Об этом пишет обозреватель Independent Том Уотлинг.

По его словам, Киев борется с КАБами как может, но нуждается в том, чтобы западные союзники активизировались и предоставили больше оружия, ПВО и боеприпасов.

"Украина сталкивается с нехваткой оружия и боеприпасов, поскольку западные союзники тянут с новым финансированием и военной помощью - но недавно модифицированные Москвой боеголовки FAB-1500 (количество связано с их весом в килограммах) наносят огромный ущерб", - отмечает автор.

Он уточняет, что Украина также использует управляемые бомбы JDAM, подобные FAB, но американского оружия гораздо меньше. При этом FAB менее эффективны, чем JDAM, но гораздо дешевле и гораздо доступнее для российских войск, чем JDAM для Украины.

"По сути, это тупые неуправляемые бомбы советской эпохи с умными крыльями, добавленными к ним, чтобы атаковать неподвижные цели с определенной степенью точности. Бомба также может быть скорректирована с помощью спутниковой или лазерной навигации, повышая ее точность", - говорит бывший атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве Джон Форман.

Автор статьи называет три причины, почему эти КАБы оказываются такими смертоносными:

их взрывное воздействие является значительным по сравнению с артиллерией и боеприпасами;

их можно запускать с расстояния около 40 км, а это означает, что Украина вынуждена использовать ракеты-перехватчики большего радиуса действия, которые являются меньшими;

Россия имеет потенциал для производства больше комплектов для старых бомб серии FAB, чем Украина - пополнить запасы своих ЗРК.

"Факт остается фактом: без дополнительных пакетов западной военной поддержки Украина может сделать не очень много. Как неоднократно заявлял Киев, ему нужна активизация западных союзников", - резюмирует автор.

Война в Украине - последние новости

В среду, 10 апреля, россияне убили 3 человек и разрушили поликлинику в одном из населенных пунктов Харьковской области. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, около 14 часов произошел вражеский обстрел Липцев и Малой Даниловки Харьковского района.

В результате обстрела загорелись магазин и аптека. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Впоследствии стало известно, что в результате вражеского обстрела Липцев погибла 14-летняя девочка.

В ночь на 10 апреля россияне снова атаковали Украину "шахедами". При этом враг запустил из оккупированного Крыма не только дроны, но и две крылатые ракеты "Искандер-К" и одну баллистическую "Искандер-М".

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