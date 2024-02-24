24 февраля 2024 года – во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину – оккупанты обстреляли Херсонщину. Под вражеским огнем оказалась Белозерка.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, в результате обстрела погибла женщина – она получила ранения, несовместимые с жизнью.
"Еще пять человек – травмированы. Это 36-летняя женщина и мужчины, 50, 36, 45 и 39 лет", – рассказал он.
Прокудин отметил, что всех пострадавших доставили в больницу со взрывными травмами и осколочными ранениями. Им оказывается медицинская помощь.
Удары РФ по Украине
В ночь на 24 февраля российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами. В результате вражеского обстрела было зафиксировано разрушение с возгоранием жилого дома в Одессе. Также сообщалось о пострадавших.
В ночь на 23 февраля враг атаковал дронами Одессу и Днепр. В результате удара по многоэтажке в Днепре погибли два человека. Также известно о пострадавших.
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