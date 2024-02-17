Двое горожан с ранениями разной степени тяжести находятся в больнице.

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы города Херсон, в результате чего погиб мужчина, еще два человека были ранены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Херсон. В обед оккупационные войска укрыли огнем жилые кварталы города. Удары пришлись по жилой застройке. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданских", - написал он.

Глава ОВА добавил, что погибшему мужчине было 49 лет. "Еще двое херсонцев с ранениями разной степени тяжести сейчас находятся в больнице", - сообщил Прокудин.

Россияне убили женщину на Херсонщине - подробности

Как сообщал УНИАН, 10 февраля враг ударил по селу Токаровка на Херсонщине. В результате вражеской атаки погибла 68-летняя женщина. Она умерла на месте.

Кроме того, пострадал сын погибшей: 43-летний мужчина получил минно-взрывную травму и ранение брюшной полости.

За сутки 16 февраля Вооруженные Силы Украины отправили в ад еще 1050 российских захватчиков.

По данным Генштаба, потери РФ в войне по состоянию на утро 17 февраля составляют 401 350 человек.

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