Двух раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу. Под завалами могут быть люди.

Российская армия поздно вечером 23 февраля вновь атаковала Одессу ударными дронами. Произошел пожар и есть разрушения, а также пострадали люди.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, оккупанты вторую ночь подряд атакуют Одесскую область ударными беспилотниками.

"В результате вражеского обстрела зафиксировано разрушение с возгоранием жилого дома в Одессе. Сейчас известно о двух пострадавших", - заявил Кипер.

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По его словам, раненые в тяжелом состоянии, они доставлены в больницу. Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы. Продолжаются поисковые работы и тушение пожара, под завалами могут находиться люди.

Обновлено 23:20. Кипер сообщил, что еще одну пострадавшую удалось достать из-под завалов. Женщину в тяжелом состоянии повезли в больницу - она была под завалами около двух часов. Поисковая операция продолжается.

Удар РФ по Одессе 22 февраля - главные новости

Вечером 22 февраля российские оккупационные войска атаковали Одесскую область ударными дронами. По данным Сил обороны юга Украины, враг атаковал регион ударными дронами типа Shahed-131/136. В то же время с самолетов тактической и стратегической авиации, из акватории Черного моря, агрессор направил ракеты типа Х-31П и Х-22. ракеты потеряли боевую способность в воздухе, а подразделениями противовоздушной обороны было сбито девять дронов-камикадзе.

В то же время один из пораженных над морем дронов, упав на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушение и пожар. Из поврежденного здания вызволить охранницу, она не пострадала, но во время ликвидации пожара спасатели нашли тела трех погибших людей.

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