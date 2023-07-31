Опубликованного фото погибших в Кривом Роге матери и дочери / скриншот

В результате ракетной атаки российских террористов на Кривой Рог погибли мать и ее дочь. Погибшим было 45 и 10 лет соответственно. 

Местное издание "Свои" опубликовало фото жертв российских оккупантов. По данным местных журналистов, женщину звали Наталья, а ее дочь - Даша.

"Наталья и Даша. Мама и дочка. Сегодня их убила Россия", - пишет издание.

Как рассказывал УНИАН, ранее родственница погибших раскрыла некоторые детали гибели матери и дочери. По словам женщины, обе жили на восьмом этаже разрушенного дома.

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Ракетный удар по Кривому Рогу - последние данные

31 июля в городе Кривой Рог Днепропетровской области раздавались взрывы. Позже в МВД Украины сообщили, что противники нанесли по Кривому Рогу ракетный удар. Россияне попали по городу двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения.

Под завалами вероятно есть люди. Работают спасатели и полиция. Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажи жилого дома. Погибло 4 человека, пострадало - 53. Среди погибших - 10-летний ребенок и ее мать.

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