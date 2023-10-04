Отмечается, что такой метод ведения боев применялся армией СССР.

Российские оккупанты изменили тактику на фронте, чтобы попытаться остановить контрнаступление ВСУ. Захватчики прибегли к так называемой эластичной обороне. Россияне таким образом пытаются нанести максимальное поражение.

Издание The New York Times пишет, что вместо удержания окопов захватчики отступают, пускают в свои окопы украинских бойцов, после чего накрывают огнем из всего, что есть, готовя свою контратаку. То есть россияне отступают с переднего края на вторую линию позиций, а Силы обороны идут вперед и занимать оставленные позиции, после чего оккупанты наносят удар, когда наши бойцы уязвимы - во время движения по открытой местности или уже в брошенных российских окопах.

"Обороняющийся отступает, нанося как можно более тяжелые потери атакующим, чтобы иметь возможность подготовить свою решающую контратаку", - рассказал старший научный сотрудник по исследованиям наземных войн в Международном институте стратегических исследований Бен Барри.

Видео дня

Отмечается, что целью таких действий является не дать украинцам захватить позицию и использовать ее как плацдарм для дальнейшего наступления. Похожая ситуация произошла с Работино в Запорожской области

По словам эксперта, эластичная защита – не новая стратегия, ее использовала армия СССР в 1943 году в ходе Курской битвы.

"Исторически она использовалась очень успешно, но для достижения успеха требуется хорошее руководство и хорошо обученные силы, а также нанесение решающих контрударов", – уточнил Барри.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Украинское контрнаступление хоть и продвигается медленно, но имеет важные тактические успехи.

При этом военный аналитик Майкл Кофман заяви, что Запад склоняются к тому, что война России против Украины будет долгой и ее не получится завершить только одним контрнаступленим.

В свою очередь начальник штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин считает, что Запад недооценил выстроенную россиянами оборону на оккупированных украинских территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: