Россия ударила по Украине ракетами Х-101, Х-55, КР "Калибр", а также РСЗО "Торнадо-С", ЗРК С-300 и Shahed-136, рассказал обозреватель.

Последними массированными ракетными атаками президент РФ Владимир Путин только удовлетворил россиян порцией пролитой крови. Это единственное, чего он добился. Он показал не мощь и силу, а отчаяние и загнанность.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Практически по всей территории восстановлен доступ к сети интернет. Энергоснабжение в ряде областей осуществляется с перебоями, но фактически – восстановлено. Путин вчера использовал ракетного вооружения более чем на $500 млн и продолжает обстрел сегодня. А каков эффект? Толпы беснующихся россиян, которым понравилось то, что уносило жизни и разрушало города – это единственное чего добился путин. Удовлетворил никчёмных кровососов порцией пролитой крови", – отметил эксперт. Видео дня

"В Днепре огромную воронку посреди дороги заделали за ночь. Украина восстанавливается быстрее, чем вы успеваете перезаряжать свои самолеты. Кстати, как там дела у Керченского моста? Движение восстановлено? $500 млн... Это минимум 5 современных онкоцентров", – добавил Коваленко.

Также он перечислил то, чем РФ атаковала Украину, и высказал мнение, о чем это может свидетельствовать.

"Х-101, Х-55, КР "Калибр", РСЗО "Торнадо-С", ЗРК С-300, Shahed-136... Ничего не смущает? Верно, дичайшая солянка из всего того, что прилетело. Например, по Украине было выпущено 14 КР "Калибр", при том, что одновременный залп всей группировки Черноморской флотилии РФ более 30 ракет. Почему было выпущено только 14, а не все? Почему этих пусков не последовало позже? Аналогично и в отношении остальной номенклатуры ракет. Создается впечатление, что они собрали все по сусекам и направили на Украину. Впечатление или факт?" – задался эксперт вопросом.

Коваленко уверен, что Россия лишь показала то, что она использует для устрашения украинцев то, что у нее осталось на восьмой месяц войны, что она показала не мощь и силу, а свое отчаяние и загнанность.

"24 февраля Россия нанесла за сутки по территории Украины более 160 ракетных ударов крылатыми и баллистическими ракетами. В последующие дни интенсивность была не меньше. А сегодняшний обещанный апокалипсис сложно назвать таковым", – напомнил обозреватель.

Ракетные атаки России 10-11 октября

Напомним, утром 10 октября РФ массированно обстреляла Киев и ряд других украинских городов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что удары по территории нашей страны наносились из акваторий Каспийского моря и Нижнего Новгорода. Было выпущено более 80 ракет разного типа.

11 октября Россия снова атаковала украинские города. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что в небе над различными областями уничтожено минимум 18 российских ракет.