Россия планирует наращивать свои силы и перебрасывать на нужные ей направления фронта в Украине.

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что украинской армии необходимо успеть подготовиться к новой, более активной фазе войны. Российская оккупационная армия может в любой момент бросить свои силы на необходимые ей направления, рассказал он в интервью "Обозревателю".

Сейчас Россия уже подготовила 300 тысяч военнослужащих. Качество этого войска и его обеспеченность вызывают вопросы. РФ планирует еще на столько же нарастить свои силы в течение ближайших полутора-двух месяцев.

"В любой момент они могут сорвать свои планы и бросить имеющиеся силы на необходимые направления", — подчеркнул генерал.

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Если они смогут это сделать раньше, чем ВСУ приготовятся, у Украины будут серьезные проблемы. Ведь сейчас нужно еще очень много вооружения для борьбы за оккупированные земли и выполнения задач в этом боевом году.

Новое наступление России - когда это может произойти

Среди представителей украинской власти все чаще звучат заявления о том, что Россия готовится к новому наступлению. Вероятно, с территории Беларуси. Но не исключается и сценарий, что она выберет другое направление для атаки.

Так, польский генерал и военный эксперт по боям в Украине Вальдемар Скшипчак заявляет, что Россия накопила свои войска в районе Брянска, Курска и Воронежа. Поэтому она может ударить по Украине с этого направления. По этому сценарию под ударом оказываются Полтава и Днепр.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что оккупационная армия РФ может попытаться осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения в Украину. Не исключается и наступление в марте.

В Минобороны Украины прогнозируют активность на фронте с наступлением весны. Россия могла подготовить ресурсы для атаки на юге и востоке.

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