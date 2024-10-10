Враг просто уничтожает все на своем пути, что и дает ему возможность продвигаться дальше.

Россиянам удалось захватить несколько улиц на окраине Торецка, используя тактику выжженной земли. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

По ее словам, враг ранее уже контролировал часть улицы Центральной и теперь захватил несколько соседних.

"Им это удалось, разрушив и выжегши все дома и укрытия на этих улицах. Но противнику также не будет, где укрываться. Однако командование российской армии с потерями никак не считается. Они просто выжигают город и дальше штурмуют малыми группами", - подчеркнула пресс-секретарь.

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По словам Бобовниковой, сейчас в Торецке уже нет ни одного полностью целого дома.

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Как писал УНИАН, россияне смогли повредить ЗРК Patriot во время обстрела 9 октября. В Воздушных силах говорят, что комплекс продолжает дежурство, хотя и получил определенные повреждения.

Также мы рассказывали, что бойцы Сил обороны действительно получают дополнительные выплаты за уничтоженную российскую технику. Однако из-за бюрократии этот механизм работает не во всех подразделениях.

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