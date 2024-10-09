Ситуация в городе очень сильно меняется буквально за считанные часы.

В Торецке оккупанты продолжают продвижение в застройке по улице Центральной, в городе идут тяжелые динамичные бои.

Об этом в телеэфире сообщила пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова. "Мы сдерживаем врага на улице Центральной... Однако бои в городе очень динамичные. Где-то они заходят, и мы их уничтожаем и отбрасываем, где-то они могут захватить какой-то подъезд, и мы так же их отбрасываем", - детализировала спикер и добавила, что ситуация в городе очень сильно меняется буквально за считанные часы.

Бобовникова отметила, что кроме Торецка, оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ в районе Часового Яра, Нью-Йорка и на Северском направлении.

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Комментируя тактику россиян, спикер отметила, что захватчики применяют малые группы и редко используют технику.

"Они пытаются штурмовать маленькими группками по 3-5 человек, которые несут значительные потери. Кто-то убегает, кто-то возвращается обратно, и они снова и снова нас штурмуют", - пояснила она.

Также Бобовникова добавила, что против ВСУ воюют преимущественно кадровые пехотные части российской армии, спецподразделения и артиллерия.

Ситуация в районе Торецка

Россия продвигается к Торецку с августа, захватывая село за селом с помощью пехоты.

Вчера в Институте по изучению войны отметили, что оккупанты продолжают наступательные операции к северу от Торецка, в районе самого города; и к югу от Торецка в районе Ню-Йорка, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта аналитики ISW не фиксируют.

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