В Торецке оккупанты продолжают продвижение в застройке по улице Центральной, в городе идут тяжелые динамичные бои.
Об этом в телеэфире сообщила пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова. "Мы сдерживаем врага на улице Центральной... Однако бои в городе очень динамичные. Где-то они заходят, и мы их уничтожаем и отбрасываем, где-то они могут захватить какой-то подъезд, и мы так же их отбрасываем", - детализировала спикер и добавила, что ситуация в городе очень сильно меняется буквально за считанные часы.
Бобовникова отметила, что кроме Торецка, оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ в районе Часового Яра, Нью-Йорка и на Северском направлении.
Комментируя тактику россиян, спикер отметила, что захватчики применяют малые группы и редко используют технику.
"Они пытаются штурмовать маленькими группками по 3-5 человек, которые несут значительные потери. Кто-то убегает, кто-то возвращается обратно, и они снова и снова нас штурмуют", - пояснила она.
Также Бобовникова добавила, что против ВСУ воюют преимущественно кадровые пехотные части российской армии, спецподразделения и артиллерия.
Ситуация в районе Торецка
Россия продвигается к Торецку с августа, захватывая село за селом с помощью пехоты.
Вчера в Институте по изучению войны отметили, что оккупанты продолжают наступательные операции к северу от Торецка, в районе самого города; и к югу от Торецка в районе Ню-Йорка, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта аналитики ISW не фиксируют.