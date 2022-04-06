В непосредственной близости от сотрудников организации произошло несколько взрывов.

Четверо представителей международной организации "Врачи без границ" (MSF) попали под обстрел вблизи онкологической больницы в Николаеве.

Как сообщается на сайте организации, ее представители прибыли в Николаев для того, чтобы встретиться с городскими и областными чиновниками здравоохранения в понедельник, 4 апреля.

"Около 15:30, когда команда MSF вошла в городскую онкологическую больницу, где с начала войны в Украине оказывают помощь раненым, территория вокруг больницы подверглась обстрелу", - говорится в сообщении.

Мишель-Оливье Лашарите, глава миссии MSF в Украине, в настоящее время базирующийся в Одессе, сообщает, что в течение 10 минут в непосредственной близости от сотрудников организации произошло несколько взрывов.

"Покидая этот район, команда MSF увидела раненых и по крайней мере одно мертвое тело. Однако мы не можем назвать точное количество погибших и раненых. К счастью, наши сотрудники смогли укрыться и не пострадали во время взрывов. Хотя окна их автомобиля, припаркованного у входа в больницу, были выбиты взрывами", - рассказывает он и предостерегает, что такие атаки в жилом квартале посреди дня не могут не привести к жертвам.

Группа также сообщила, что во время обстрелов пострадала и областная детская больница, расположенная примерно в 300 метрах.

В настоящее время MSF оценивает, как расширить запланированную деятельность в Николаеве.

Как писал УНИАН, 4 апреля стало известно, что в Николаеве под обстрелы попали больницы, детсады и школы, один снаряд попал в торговые ряды.

Справка УНИАН. "Врачи без границ" — международная независимая некоммерческая медицинская гуманитарная организация, которая оказывает чрезвычайную медицинскую помощь людям, пострадавшим в результате военных конфликтов, голода, эпидемий, вынужденной миграции, природных катастроф более чем в 70 странах мира.

Организация была создана в 1971 году в Париже врачами, которые прежде работали в качестве волонтеров Международного Красного Креста.

Вас также могут заинтересовать новости: