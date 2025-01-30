Он также отметил, что Украина неизбежно станет милитаризованным государством, в котором нужно сохранить независимость ветвей власти.

Вопрос привлечения российского диктатора Путина к ответственности за содеянное в Украине не может быть предметом переговоров, поскольку стороны не имеют полномочий на это.

Об этом сказал в интервью Голосу Америки украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич, который после полномасштабного вторжения стал добровольцем и более двух лет провел в российском плену.

Он отметил, что Международный уголовный суд уже выдал ордера на арест и возбудил соответствующие производства в отношении Путина.

Видео дня

Как подчеркнул Буткевич, понятно, что ответственность для современного российского руководства - пустой звук. "Но об этой ответственности придется думать большинству граждан РФ, которые активно способствовали этой войне, поддерживали ее, финансировали своими налогами, работали на нее, радовались ей, терпели ее. Делать вид, что это все делается государством, гражданином которого ты являешься, и ты к этому не причастен - боюсь такую обманчивую картинку удастся поддерживать не всегда", - констатировал журналист.

А в отношении политического руководства РФ, по мнению правозащитника, независимо от переговоров и их результата, вопрос ответственности подниматься не будет, пока эта ответственность в той или иной форме не наступит.

Относительно украинского общества, правозащитник отметил, что процесс взаимопонимания будет длительным и непростым, но оно должно произойти на основе общих ценностей. "Без общих базовых ценностей мы не сможем существовать как сообщество", - убежден Буткевич.

"Если у нас будут общие ценности уважения к многообразию мнений и возможности обсуждать их, тогда у нас есть огромный шанс на взаимопонимание", - сказал он.

"В неизбежно милитаризованной стране, нам нужно сохранить независимость друг от друга ветвей власти, обеспечить самоуправление и верховенство права", - отметил правозащитник.

Буткевич акцентировал, что перед Украиной "стоит огромный вызов создания системы реабилитации, реинтеграции сотен тысяч людей, которые вернулись с нуля, а также из плена".

Он считает, что для достижения этого в стране надо обеспечить всем слоям населения доступ к базовым вещам вроде образования и здравоохранения. "У нас миллионы людей потеряли абсолютно все из-за действий страны-агрессора, и мы не можем их оставить просто потому, что они оказались там, где оказались", - считает он.

Буткевич подчеркнул, что это все огромные задачи и их можно решить, если украинцы смогут обсуждать эти вопросы и действовать сообща.

Ордер Международного уголовного суда на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: