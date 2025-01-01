В здании суда среди флагов государств-участников МУС установили сине-желтый флаг.

В среду, 1 января, Украина официально стала 125-м государством-участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС). В здании суда среди флагов государств-участников МУС был установлен сине-желтый украинский флаг, сообщает Укринформ.

Отмечается, что отныне Украина получает такие же права, как другие государства, - то есть, становится полноценным членом МУС, в частности, может участвовать в выборах, предлагать поправки и тому подобное.

По словам представителя МУС Фади эль-Абдаллы, теперь Украина является "полноправным государством-участником этого международного договора и имеет все права и обязанности, закрепленные за государствами-участниками".

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"Важнейшим среди них является право голосовать при утверждении бюджета, принятии изменений, поправок к Римскому статуту, при выборе судей, будущего прокурора и его заместителей, что в определенной степени помогает формировать будущее международного уголовного права", - пояснил представитель МУС.

Он также выразил надежду, что Украина вдохновит своим примером другие государства:

"Надеемся, что другие также воспримут это как сигнал, поддержат его и будут участвовать в приближении нас к осуществлению мечты об универсальности Римского статута, когда все государства будут объединены в глобальной борьбе с безнаказанностью и будут выступать за построение более справедливого мира".

Украина и МУС - последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 января присоединяется к Ассамблее МУС. В декабре Киев передал ратификационную грамоту генеральному секретарю ООН, но документ не вступил в силу сразу.

В предыдущих сессиях Ассамблеи Украина имела статус наблюдателей - ее представители могли присутствовать на заседаниях, но не имели права голоса и участвовать в принятии решений.

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